OLIVIER TEMIME TRIO Carcassonne

Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne Aude
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-03 21:00:00
fin : 2025-10-03 23:00:00
2025-10-03
Cela faisait longtemps qu’on voulait faire venir Olivier Temime. Il y a quelques fans dans l’équipe de CarcaJazz. On y arrive enfin. A ne pas manquer ! Olivier Temime présente en avant-première le répertoire de son nouvel album qui sortira le 10 octobre prochain, « Marcenay » Il sera accompagné d’Emmanuel Bex à l’orgue et de Ton Ton Salut à la batterie.
Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 78 84 02 02 projets@carcajazz.org
English :
We’d been wanting to bring Olivier Temime on board for a long time. There are a few fans in the CarcaJazz team. We’re finally getting around to it. Not to be missed! Olivier Temime previews the repertoire of his new album, « Marcenay », due for release on October 10. He will be accompanied by Emmanuel Bex on organ and Ton Ton Salut on drums.
German :
Wir wollten schon lange Olivier Temime ins Boot holen. Es gibt einige Fans im Team von CarcaJazz. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Olivier Temime präsentiert in einer Vorpremiere das Repertoire seines neuen Albums « Marcenay », das am 10. Oktober erscheinen wird. Begleitet wird er von Emmanuel Bex an der Orgel und Ton Ton Salut am Schlagzeug.
Italiano :
Era da molto tempo che volevamo portare a bordo Olivier Temime. Ci sono alcuni fan nel team CarcaJazz. Finalmente ci siamo riusciti. Da non perdere! Olivier Temime presenterà in anteprima il repertorio del suo nuovo album « Marcenay », in uscita il 10 ottobre, accompagnato da Emmanuel Bex all’organo e Ton Ton Salut alla batteria.
Espanol :
Hacía tiempo que queríamos contar con Olivier Temime. Hay algunos fans en el equipo de CarcaJazz. Por fin lo hemos conseguido. ¡No se lo pierda! Olivier Temime adelantará el repertorio de su nuevo álbum, « Marcenay », que saldrá a la venta el 10 de octubre, acompañado por Emmanuel Bex al órgano y Ton Ton Salut a la batería.
