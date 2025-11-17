Olli & The London Radio Pop Orchestra (version duo) Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 10 décembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un concert d’Ollivier Leroy à l’atmosphère onirique.

Mêlant électro, pop et musique classique, Ollivier Leroy crée une atmosphère onirique, mystique et néo-classique, portée par sa voix singulière et envoûtante, naviguant entre gravité et envolées cristallines.

À l’occasion de cette avant-première exceptionnelle, avant la sortie de l’album Life on Rennes (février 2026), Olli est accompagné sur scène par Erwan Raguenes au piano, claviers et machines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T13:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine