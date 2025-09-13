OLLIE DU SKATE A CLAMECY Cinéma Le Casino Clamecy
Cinéma Le Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-09-13 14:30:00
fin : 2025-09-13 19:00:00
2025-09-13
Démonstration de skateboard et initiation, rétro gaming, exposition d’objets, projection du film « Ollie » à 17h. En partenariat avec l’association Rétro Oldies. .
Cinéma Le Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 cinema.clamecy@orange.fr
