OLLIE DU SKATE A CLAMECY Cinéma Le Casino Clamecy

OLLIE DU SKATE A CLAMECY Cinéma Le Casino Clamecy samedi 13 septembre 2025.

OLLIE DU SKATE A CLAMECY

Cinéma Le Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Démonstration de skateboard et initiation, rétro gaming, exposition d’objets, projection du film « Ollie » à 17h. En partenariat avec l’association Rétro Oldies. .

Cinéma Le Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68 cinema.clamecy@orange.fr

English : OLLIE DU SKATE A CLAMECY

German : OLLIE DU SKATE A CLAMECY

Italiano :

Espanol :

L’événement OLLIE DU SKATE A CLAMECY Clamecy a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Clamecy Haut Nivernais