Ôlô Spectacle marionnette Festival petitApetit Tangram La Chapelle-Bertrand

Ôlô Spectacle marionnette Festival petitApetit

Tangram 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Ôlô Spectacle marionnette Festival petitApetit

Une expérience sensorielle et jubilatoire à la rencontre de nos premiers traits interprété par Judith GUILLONNEAU et Elise DUCROT.

Et si les gribouillages des enfants n’étaient pas des formes abstraites sans signification?

Deux personnages, un rouleau de papier, des pots de peinture,

un pinceau géant. Petit à petit, le terrain de jeu se déploie.

Les couleurs prennent corps une trace, une empreinte, une rivière…

La peinture éclabousse et les personnages, tour à tour surpris,

émus, déroutés ou espiègles, se laissent emporter dans un tourbillon

sensoriel à la découverte des couleurs. Dans un élan jubilatoire explosif,

leurs traces envahissent progressivement le plateau jusqu’aux pieds

des jeunes spectateur.rices ! .

Tangram 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 76 15 75 tangram@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ôlô Spectacle marionnette Festival petitApetit

L’événement Ôlô Spectacle marionnette Festival petitApetit La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2026-02-22 par CC Parthenay Gâtine