Ôlô, un regard sur l’enfance, Espace Bernard Giraudeau, La Rochelle

Ôlô, un regard sur l’enfance 24 et 25 mars Espace Bernard Giraudeau Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-24T09:30:00+01:00 – 2026-03-24T10:10:00+01:00
Fin : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T11:40:00+01:00
Dans un dispositif bi-frontal, deux personnages se lancent à la découverte sensible de la peinture. “Tu te souviens du rouge ?… Des fourmis qui piquent sur un coulis de framboise ! ”
Éclaboussées du souvenir de l’enfance, ces traces colorées vont se mélanger dans une énergie créatrice et joyeuse.
durée : 40 mn / à partir de 12 mois
Espace Bernard Giraudeau La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse Théâtre visuel Marionnette contemporaine
Stevan Jobert