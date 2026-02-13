Ôlô, un regard sur l’enfance, Espace Bernard Giraudeau, La Rochelle

Ôlô, un regard sur l’enfance 24 et 25 mars Espace Bernard Giraudeau Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T09:30:00+01:00 – 2026-03-24T10:10:00+01:00

Fin : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T11:40:00+01:00

Dans un dispositif bi-frontal, deux personnages se lancent à la découverte sensible de la peinture. “Tu te souviens du rouge ?… Des fourmis qui piquent sur un coulis de framboise ! ”

Éclaboussées du souvenir de l’enfance, ces traces colorées vont se mélanger dans une énergie créatrice et joyeuse.

durée : 40 mn / à partir de 12 mois

Espace Bernard Giraudeau La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse Théâtre visuel Marionnette contemporaine

Stevan Jobert