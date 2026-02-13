Ôlô, un regard sur l’enfance, Le Vellein, Villefontaine

Ôlô, un regard sur l’enfance 25 – 28 avril Le Vellein Isère

Début : 2026-04-25T11:15:00+02:00 – 2026-04-25T11:55:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:30:00+02:00 – 2026-04-28T15:10:00+02:00

Dans un dispositif bi-frontal, deux personnages se lancent à la découverte sensible de la peinture. “Tu te souviens du rouge ?… Des fourmis qui piquent sur un coulis de framboise ! ”

Éclaboussées du souvenir de l’enfance, ces traces colorées vont se mélanger dans une énergie créatrice et joyeuse.

durée : 40 mn / à partir de 12 mois

Le Vellein 149 Avenue du Driève – 38090 Villefontaine Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse Théâtre visuel Marionnette contemporaine

Stevan Jobert