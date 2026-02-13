Ôlô, un regard sur l’enfance, Maison Nelson Mandela, Clermont-Ferrand

Ôlô, un regard sur l’enfance Mercredi 1 avril, 10h00, 15h00 Maison Nelson Mandela Puy-de-Dôme

Début : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T10:40:00+02:00

Fin : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T15:40:00+02:00

Dans un dispositif bi-frontal, deux personnages se lancent à la découverte sensible de la peinture. “Tu te souviens du rouge ?… Des fourmis qui piquent sur un coulis de framboise ! ”

Éclaboussées du souvenir de l’enfance, ces traces colorées vont se mélanger dans une énergie créatrice et joyeuse.

durée : 40 mn / à partir de 12 mois

Maison Nelson Mandela 33, rue Tourrette 63100 CLERMONT-FERRAND Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse Théâtre visuel Marionnette contemporaine

Stevan Jobert