Olor A Tiempo La Movida Théâtre de la ville Valence

Olor A Tiempo La Movida
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Début : 2026-04-24 20:30:00
2026-04-24
La Movida 2026 un spectacle flamenco, chant, et accordéon.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
English :
La Movida 2026: a flamenco, singing and accordion show.
