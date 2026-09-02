Informations pratiques

Lesneven

Olor – Que vois tu ?

L’Arvorik Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13 19:55:00

Date(s) :

2026-11-13

Que vois-tu ? est la première création jeune public du duo Olor, un spectacle qui mêle avec délicatesse l’art du conte, la musique et le design sonore.

Mélange de pop électronique et de chansons folk, le duo compose une partition envoûtante, portée par la guitare électrique et les claviers.

Tout commence un jour de tempête, où l’on fait la connaissance de Yuna, une jeune fille indépendante et débrouillarde, qui vit au bord de la mer. Un jour, elle découvre dans ses filets un mystérieux coquillage, qui fera naître une aventure initiatique pleine de secrets. À travers la lande et les falaises, elle part en quête de réponses et croise sur son chemin, un monstre marin, une girouette ou encore une étrange sorcière. Une histoire inspirée des contes d’Hans Christian Andersen et de l’univers d’Hayao Miyazaki, qui aborde avec beaucoup de poésie le thème de l’émancipation.

Un conte musical à vivre comme un véritable voyage immobile !

Durée : 55 minutes .

L’Arvorik Lesneven 29260 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Olor – Que vois tu ? Lesneven a été mis à jour le 2026-09-02 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne