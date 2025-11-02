OLYMPE ASSOHOTO AND THE BLUES FELLOWS Marsillargues

OLYMPE ASSOHOTO AND THE BLUES FELLOWS Marsillargues dimanche 2 novembre 2025.

OLYMPE ASSOHOTO AND THE BLUES FELLOWS

4 Boulevard Victor Hugo Marsillargues Hérault

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Dimanche 2 novembre.

Concert à 19h, suivi d’une jam-session.

Ouverture des portes à 18h30

Réservations par SMS 06 14 40 20 06

Entrée 10€ 5€ TR (jammeurs/jammeuses, -de 25 ans, demandeurs d’emploi)

Sono, batterie, clavier, amplis sur place.

Buvette, petite restauration.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

En partenariat avec La Ville de Marsillargues

OLYMPE ASSOHOTO AND THE BLUES FELLOWS

Olympe Assohoto chant

Emmanuel Beer orgue

Pascal Corriu guitare

Nicolas Sarran batterie

Il fallait un écrin pour magnifier la voix d’Olympe Assohoto, découverte par le grand public dans l’émission The Voice , avec une interprétation incroyable de Ball & Chain de Janis Joplin.

Ce tour de force est réussi, sans fioriture, en puisant aux racines même des codes du Blues. Toute la place est laissée à l’émotion, à ce vertige de la voix qui fait que le Blues est le Blues.

Voir et écouter Olympe & The Blues Fellows dans l’intimité d’une session studio

https://www.lheureduloup.org/post/olympe-assohoto-the-blues-fellows-session

Olympe Assohoto a vu le jour à Avignon. À 19 ans elle tente l’aventure parisienne choriste au Sobele Musica, elle se produit au New Morning, compose son premier single, fait ses premières télés sur M6… Après dix années passées dans la capitale, elle rejoint la scène musicale dynamique de Montpellier. Elle embrasse les styles les plus divers soul, rock, gospel ou chanson.

Avec The Blues Fellows, c’est une nouvelle page qui s’ouvre dans sa vie d’artiste un retour aux sources, une plongée aux racines du jazz et du blues, dans la veine de ces grandes chanteuses qui, telles de bonnes fées, ont guidé ses pas vers l’authenticité du chant et l’universalité d’une émotion dans laquelle chacun d’entre nous peut se reconnaître. .

4 Boulevard Victor Hugo Marsillargues 34590 Hérault Occitanie +33 6 14 40 20 06

English :

Sunday, November 2.

Concert at 7pm, followed by a jam session.

Doors open at 6:30pm

Reservations by SMS: 06 14 40 20 06

Admission 10? 5? TR (jammers, under 25s, unemployed)

Sound system, drums, keyboard, amps on site.

Refreshments and snacks.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

In partnership with La Ville de Marsillargues

German :

Sonntag, den 2. November.

Konzert um 19 Uhr, gefolgt von einer Jam-Session.

Öffnung der Türen um 18:30 Uhr

Reservierungen per SMS: 06 14 40 20 06

Eintritt 10 5 ? TR (Jammer, unter 25 Jahren, Arbeitssuchende)

Tonanlage, Schlagzeug, Keyboard, Verstärker vor Ort.

Getränke und kleine Snacks.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

In Partnerschaft mit La Ville de Marsillargues

Italiano :

Domenica 2 novembre.

Concerto alle 19.00, seguito da una jam session.

Apertura porte alle 18.30

Prenotazioni via SMS: 06 14 40 20 06

Ingresso: € 10 € 5 TR (jammers, under 25, disoccupati)

Impianto audio, batteria, tastiera, amplificatori sul posto.

Rinfreschi e spuntini.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

In collaborazione con La Ville de Marsillargues

Espanol :

Domingo 2 de noviembre.

Concierto a las 19.00 horas, seguido de una jam session.

Apertura de puertas a las 18.30

Reservas por SMS: 06 14 40 20 06

Entrada: 10 euros 5 euros TR (jammers, menores de 25 años, desempleados)

Equipo de sonido, batería, teclado, amplificadores in situ.

Refrescos y aperitivos.

Sala Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

En colaboración con La Ville de Marsillargues

L’événement OLYMPE ASSOHOTO AND THE BLUES FELLOWS Marsillargues a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT PAYS DE LUNEL