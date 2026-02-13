Olympe, une femme dans la Révolution, Cinéma l’Étoile, Saint-Médard-en-Jalles

Olympe, une femme dans la Révolution Vendredi 6 mars, 21h00 Cinéma l’Étoile Gironde

Gratuit

Avant la projection, restitution des textes produits par les jeunes accompagnés par la Mission locale Technowest et du Contrat engagement jeune, lors d’ateliers animés par l’autrice saint-médardaise Nadia Bourgeois autour de la Déclaration des droits des femmes et des citoyennes.

Synopsis du film :

Paris, juillet 1793. La situation est explosive et la Terreur bat son plein. Au milieu de ce monde de violences et de mutations, une seule constante : les femmes n’ont le droit à rien. Olympe de Gouges est l’une des rares à oser s’élever contre cette injustice. Femme de lettres, femme de combats, Olympe s’oppose frontalement à Robespierre. Arrêtée par la police d’État, elle attend son procès, enfermée dans une maison d’arrêt. Au milieu des autres condamnées, Olympe va continuer de lutter.

Découvrez tout le programme de Mars aux couleurs de toutes les femmes à Saint-Médard-en-Jalles.

Cinéma l'Étoile Place de la République 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.letoile-saintmedard.fr/

Dans le cadre du programme Mars aux couleurs de toutes les femmes, le cinéma l’Étoile propose une projection gratuite du film Olympe, une femme dans la Révolution.