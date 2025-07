Olympiade de la jeunesse Cany-Barville

Pour les enfants de 10 à 16 ans , les associations de Cany Barville organisent les olympiades de la jeunesse, dans les sports suivants Ultimate, badmington, cyclisme, cross,athlétisme, bowling,football, pétanque, rugby à 5, tennis de table, handball, basket, judo et karaté.

English : Olympiade de la jeunesse

For children aged 10 to 16, the associations of Cany Barville organize the Youth Olympics, in the following sports: Ultimate, badminton, cycling, cross-country, athletics, bowling, soccer, pétanque, rugby 5-a-side, table tennis, handball, basketball, judo and karate.

German :

Für Kinder zwischen 10 und 16 Jahren organisieren die Vereine von Cany Barville die Jugendolympiade in den folgenden Sportarten: Ultimate, Badmington, Radfahren, Crosslauf, Leichtathletik, Bowling, Fußball, Boule, 5er-Rugby, Tischtennis, Handball, Basketball, Judo und Karate.

Italiano :

Per i ragazzi dai 10 ai 16 anni, le associazioni di Cany Barville organizzano le Olimpiadi della Gioventù, nei seguenti sport: Ultimate, badminton, ciclismo, corsa campestre, atletica, bocce, calcio, pétanque, rugby a 5, tennis da tavolo, pallamano, basket, judo e karate.

Espanol :

Para los niños de 10 a 16 años, las asociaciones de Cany Barville organizan los Juegos Olímpicos de la Juventud, en los deportes siguientes: Ultimate, bádminton, ciclismo, campo a través, atletismo, bolos, fútbol, petanca, rugby 5, tenis de mesa, balonmano, baloncesto, judo y kárate.

