Olympiade des associations Port-de-Lanne

Olympiade des associations Port-de-Lanne samedi 6 septembre 2025.

Olympiade des associations

Mur à gauche Port-de-Lanne Landes

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Les associations font leur show à Port de Lanne !

Venez les découvrir dès 16h.Activités sportives, culturelles, de loisirs… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges!

Restauration sur place.

Mur à gauche Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 16 34 mairie@port-de-lanne.fr

English : Olympiade des associations

Associations put on a show in Port de Lanne!

Come and discover them from 4pm. There’s something for all tastes and ages!

Catering on site.

German : Olympiade des associations

Die Vereine zeigen ihre Show in Port de Lanne!

Entdecken Sie sie ab 16 Uhr: Sport, Kultur, Freizeitaktivitäten… Es ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei!

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Le associazioni fanno spettacolo al Port de Lanne!

Venite a scoprirle a partire dalle 16.00. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età!

Ristorazione in loco.

Espanol :

Las asociaciones ofrecen un espectáculo en el Puerto de Lanne

Venga a descubrirlas a partir de las 16.00 horas. Hay para todos los gustos y todas las edades

Restauración in situ.

