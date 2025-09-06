Olympiade des associations Port-de-Lanne
Olympiade des associations Port-de-Lanne samedi 6 septembre 2025.
Olympiade des associations
Mur à gauche Port-de-Lanne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Les associations font leur show à Port de Lanne !
Venez les découvrir dès 16h.Activités sportives, culturelles, de loisirs… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges!
Restauration sur place.
Les associations font leur show à Port de Lanne !
Venez les découvrir dès 16h. Activités sportives, culturelles, de loisirs… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges!
Restauration sur place. .
Mur à gauche Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 16 34 mairie@port-de-lanne.fr
English : Olympiade des associations
Associations put on a show in Port de Lanne!
Come and discover them from 4pm. There’s something for all tastes and ages!
Catering on site.
German : Olympiade des associations
Die Vereine zeigen ihre Show in Port de Lanne!
Entdecken Sie sie ab 16 Uhr: Sport, Kultur, Freizeitaktivitäten… Es ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei!
Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Le associazioni fanno spettacolo al Port de Lanne!
Venite a scoprirle a partire dalle 16.00. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età!
Ristorazione in loco.
Espanol :
Las asociaciones ofrecen un espectáculo en el Puerto de Lanne
Venga a descubrirlas a partir de las 16.00 horas. Hay para todos los gustos y todas las edades
Restauración in situ.
L’événement Olympiade des associations Port-de-Lanne a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans