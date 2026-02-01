Olympiade des Pacha SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Olympiade des Pacha

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-17 21:00:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

De 21h à 23h Olympiade des Pacha. Jeux de cartes et jeux calmes, accessibles à tous. Une mise de jetons est donnée au départ, à faire fructifier pour les dépenser ensuite. Tarif 5 €.

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

9pm to 11pm: Pacha Olympiad. Card games and calm games, accessible to all. A stake of tokens is given at the start, to be spent later. Price: 5 ?

