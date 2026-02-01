Olympiade des Pacha SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Olympiade des Pacha SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan mardi 17 février 2026.
Olympiade des Pacha
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 21:00:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
De 21h à 23h Olympiade des Pacha. Jeux de cartes et jeux calmes, accessibles à tous. Une mise de jetons est donnée au départ, à faire fructifier pour les dépenser ensuite. Tarif 5 €.
.
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9pm to 11pm: Pacha Olympiad. Card games and calm games, accessible to all. A stake of tokens is given at the start, to be spent later. Price: 5 ?
L’événement Olympiade des Pacha Campan a été mis à jour le 2026-01-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65