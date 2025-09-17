Olympiade familiale et amicale Rue Désiré Gabriel Saint-Jean-d’Angély
Olympiade familiale et amicale Rue Désiré Gabriel Saint-Jean-d’Angély mercredi 17 septembre 2025.
Olympiade familiale et amicale
Rue Désiré Gabriel Complexe du COI Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-09-17 14:00:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
L’antenne France Alzheimer de Saint-Jean-d’Angély organise un après-midi une olympiade familiale et amicale ouverte à tous, pour jouer dans une démarche intergénérationnelle et inclusive, dans un esprit festif.
Rue Désiré Gabriel Complexe du COI Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 95 99 66
English :
The France Alzheimer branch in Saint-Jean-d’Angély is organising a friendly family Olympiad open to all, to be played in an inclusive, intergenerational approach, in a festive spirit.
German :
Die Antenne France Alzheimer in Saint-Jean-d’Angély organisiert an einem Nachmittag eine Familien- und Freundschaftsolympiade, die für alle offen ist, um generationsübergreifend, inklusiv und in einem festlichen Geist zu spielen.
Italiano :
La sede France Alzheimer di Saint-Jean-d’Angély sta organizzando un’amichevole olimpiade familiare aperta a tutti, che si svolgerà in un approccio inclusivo e intergenerazionale, in uno spirito di festa.
Espanol :
La sucursal de France Alzheimer en Saint-Jean-d’Angély organiza una olimpiada familiar amistosa y abierta a todos, que se jugará con un enfoque inclusivo e intergeneracional, en un ambiente festivo.
