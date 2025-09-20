Olympiade Rue Pierrefeu Pacy-sur-Eure

Le samedi 20 septembre 2025 à 19h00, le Centre Équestre du Clos à Pacy-sur-Eure organise ses traditionnelles Olympiades, un rendez-vous incontournable pour petits et grands !

Au programme

Deux équipes (les bleus et les rouges) s’affronteront dans une ambiance conviviale à travers 8 jeux variés et pleins de bonne humeur, sous le grand manège du centre équestre. Courses en sac, jeux d’eau, épreuves collectives… une soirée festive placée sous le signe de la complicité et du rire.

Le repas champêtre

Un grand repas convivial viendra rythmer la soirée et sera servi à la mi-temps, pour reprendre des forces et partager un moment chaleureux entre familles et amis.

Infos pratiques

– Participation aux jeux 10 €

– Repas 15 € pour les joueurs et les accompagnants

– Buvette sur place

– Les jeux sont ouverts à partir de 10 ans (les mineurs doivent être accompagnés)

– Prévoir une tenue de rechange

✨ Que vous soyez joueur ou spectateur, venez partager une soirée différente, festive et conviviale, en famille ou entre amis !

Réservations au 06 08 21 50 10 .

Rue Pierrefeu Centre Equestre du Clos Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 26 08 23 centre.equestre.du.clos@bbox.fr

