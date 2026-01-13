Olympiades à la bibliothèque Bibliothèque Maurepas Rennes Vendredi 30 janvier, 16h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Quelques jours avant le festival Rennes en Jeux, bienvenue aux olympiades de la bibliothèque.

En équipe de 2, vous pouvez défier les autres joueurs à des jeux de société et devenir les grands gagnants du tournoi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T18:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

