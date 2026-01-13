Olympiades à la bibliothèque Bibliothèque Maurepas Rennes
Olympiades à la bibliothèque Bibliothèque Maurepas Rennes vendredi 30 janvier 2026.
Olympiades à la bibliothèque Bibliothèque Maurepas Rennes Vendredi 30 janvier, 16h30 Ille-et-Vilaine
entrée libre
Quelques jours avant le festival Rennes en Jeux, bienvenue aux olympiades de la bibliothèque.
En équipe de 2, vous pouvez défier les autres joueurs à des jeux de société et devenir les grands gagnants du tournoi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-30T16:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-30T18:30:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38