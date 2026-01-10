Olympiades à la bibliothèque Bibliothèque Maurepas Rennes Vendredi 30 janvier, 16h30 entrée libre

Quelques jours avant le festival Rennes en Jeux, bienvenue aux olympiades de la bibliothèque.

En équipe de 2, vous pouvez défier les autres joueurs à des jeux de société et devenir les grands gagnants du tournoi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T18:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



