OlympiadeS avec Jeux des Collines Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze 5 juillet 2025 14:00

Drôme

OlympiadeS avec Jeux des Collines Brasserie du Loup Blanc 533 route du stade Saint-Uze Drôme

Tarif : – – EUR

Prix Libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 19:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Les Olympiades de jeux en bois à la Guinguette du Loup Blanc Samedi 5 Juillet

Inscription possible et conseillé en avance via:

-Le Jeux des collines (07 60 03 46 22)

-Alex Loup Blanc (06 81 10 17 37)

.

Brasserie du Loup Blanc 533 route du stade

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

Wooden Games Olympics at the Guinguette du Loup Blanc Saturday, July 5

Registration possible and recommended in advance via:

-Le Jeux des collines (07 60 03 46 22)

-Alex Loup Blanc (06 81 10 17 37)

German :

Die Olympiade der Holzspiele in der Guinguette du Loup Blanc Samstag, 5. Juli

Anmeldung möglich und ratsam im Voraus via:

-Le Jeux des collines (07 60 03 46 22)

-Alex Loup Blanc (06 81 10 17 37)

Italiano :

Olimpiadi dei giochi in legno alla Guinguette du Loup Blanc sabato 5 luglio

Iscrizione possibile e consigliata in anticipo tramite:

-Le Jeux des collines (07 60 03 46 22)

-Alex Loup Blanc (06 81 10 17 37)

Espanol :

Olimpiadas de los Juegos de Madera en la Guinguette du Loup Blanc Sábado 5 de julio

Inscripción posible y recomendada con antelación a través de

-Le Jeux des collines (07 60 03 46 22)

-Alex Loup Blanc (06 81 10 17 37)

L’événement OlympiadeS avec Jeux des Collines Saint-Uze a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche