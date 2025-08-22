Olympiades Cholet
Olympiades Cholet vendredi 22 août 2025.
Olympiades
13 avenue du Président Kennedy Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 18:00:00
fin : 2025-08-22 22:00:00
Date(s) :
2025-08-22
Participez aux olympiades du centre socio culturel K’léidoscope. Sur inscription jusqu’au mercredi 20 août. Tarif 4€.
Infos au 02 41 55 55 84 ou centre.kleidoscope@gmail.com
.
13 avenue du Président Kennedy Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 55 84 centre.kleidoscope@gmail.com
English :
Take part in the Olympiads organized by the K’léidoscope socio-cultural center. Registration until Wednesday August 20. Price: 4?
Information on 02 41 55 55 84 or centre.kleidoscope@gmail.com
German :
Nehmen Sie an der Olympiade des soziokulturellen Zentrums K’léidoscope teil. Anmeldung bis Mittwoch, den 20. August. Preis: 4 ?
Infos unter 02 41 55 55 84 oder centre.kleidoscope@gmail.com
Italiano :
Partecipate alle Olimpiadi del centro socio-culturale K’léidoscope. Iscrizione obbligatoria fino a mercoledì 20 agosto. Prezzo 4?
Informazioni al numero 02 41 55 55 84 o a centre.kleidoscope@gmail.com
Espanol :
Participe en las Olimpiadas del centro sociocultural K’léidoscope. Inscripción obligatoria hasta el miércoles 20 de agosto. Precio 4?
Información en el 02 41 55 55 84 o en centre.kleidoscope@gmail.com
L’événement Olympiades Cholet a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de tourisme du Choletais