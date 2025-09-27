Olympiades de la fête du Vairais Saint-Cosme-en-Vairais

Olympiades de la fête du Vairais Saint-Cosme-en-Vairais samedi 27 septembre 2025.

Olympiades de la fête du Vairais

Parc Verno Vici Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Inscrivez votre équipe de 4 à 6 membres, dès 8 ans !

Saint Cosme en Vairais se met en fête le 27 septembre, au programme des Olympiades

– Tir à la corde

– Twister Géant

– Course de garçon de café

– Jeu de lancer

– Combat de Sumo

Nouveau

Un espace enfants encadré par des animateurs pour garder vos enfants pendant que vous jouez !

Inscription pour une équipe de 4 à 6 membres dès 8 ans via le QR code sur l’affiche ou sur formulaire papier

Buvette et Restauration sur place

Gratuit .

Parc Verno Vici Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 95 56 46 clacosmeen@gmail.com

English :

Register your team of 4 to 6 members, aged 8 and over!

German :

Melden Sie Ihr Team mit 4 bis 6 Mitgliedern ab 8 Jahren an!

Italiano :

Iscrivete la vostra squadra da 4 a 6 membri, dagli 8 anni in su!

Espanol :

Inscribe a tu equipo de 4 a 6 miembros, a partir de 8 años

