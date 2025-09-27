Olympiades de la fête du Vairais Saint-Cosme-en-Vairais
Olympiades de la fête du Vairais Saint-Cosme-en-Vairais samedi 27 septembre 2025.
Olympiades de la fête du Vairais
Parc Verno Vici Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Inscrivez votre équipe de 4 à 6 membres, dès 8 ans !
Saint Cosme en Vairais se met en fête le 27 septembre, au programme des Olympiades
– Tir à la corde
– Twister Géant
– Course de garçon de café
– Jeu de lancer
– Combat de Sumo
Nouveau
Un espace enfants encadré par des animateurs pour garder vos enfants pendant que vous jouez !
Inscription pour une équipe de 4 à 6 membres dès 8 ans via le QR code sur l’affiche ou sur formulaire papier
Buvette et Restauration sur place
Gratuit .
Parc Verno Vici Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 95 56 46 clacosmeen@gmail.com
English :
Register your team of 4 to 6 members, aged 8 and over!
German :
Melden Sie Ihr Team mit 4 bis 6 Mitgliedern ab 8 Jahren an!
Italiano :
Iscrivete la vostra squadra da 4 a 6 membri, dagli 8 anni in su!
Espanol :
Inscribe a tu equipo de 4 a 6 miembros, a partir de 8 años
