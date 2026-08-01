OLYMPIADES DE MONTREJEAU boulevard Salvador Allende Ausson

Informations pratiques

Ausson

OLYMPIADES DE MONTREJEAU

boulevard Salvador Allende LAC DE MONTREJEAU Ausson Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez vous amuser pour les 1ères Olympiades!

La mairie organise un rendez vous convivial au lac de Montréjeau. Sortez vos baskets, votre bonne humeur et votre esprit d’équipe! La base de loisirs se transforme en véritable terrain de jeux pour des Olympiades de folie!

De 10h à 16h venez défier vos amis ou votre famille lors d’une journée rythmée par des épreuves ludiques, du rire et du partage. Que vous soyez un athlète dans l’âme ou juste là pour vous amuser , il y ‘a une place pour vous ! a prévoir tenue et chaussures adaptées au pratique sportive. Inscription nécessaire avec le QRcode de l’affiche. A partir de 6 ans. Goûter offert. Prévoir le pique nique du midi. .

boulevard Salvador Allende LAC DE MONTREJEAU Ausson 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 84 17

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English :

Come have some fun at the 1%E8res Olympiads!

L’événement OLYMPIADES DE MONTREJEAU Ausson a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE