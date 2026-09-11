Olympiades des entreprises 2026 Vitry-en-Charollais
vendredi 11 septembre 2026 · Vitry-en-Charollais
Informations pratiques
Vitry-en-Charollais
Olympiades des entreprises 2026
Bull’in Charolais Vitry-en-Charollais Saône-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le vendredi 11 septembre 2026 dès 19h30, c’est le retour des olympiades des entreprises au Bull’in Charolais !
Le concept ?
Formez votre dream team de 3 personnes (collègues, clients, potes…) et venez défendre les couleurs de votre entreprise dans une série d’épreuves
Une partie de bowling ;
Une session de laser game ;
Une activité surprise (on garde un peu de mystère…).
L’équipe qui fait exploser les scores repart avec le titre de championne !
Et il y aura 3 équipes gagnantes, alors tout le monde a sa chance !
Les récompenses
1ère équipe 3 menus buffet piste
2ème équipe 3 parties de bowling
3ème équipe 3 parties de laser game
ATTENTION
Places limitées, inscription avant le 8 septembre 2026
Tarif 60€ par équipe
Pizzas à 10€ (au lieu de 12€)
Pour vous inscrire, rien de plus simple
Par e-mail à bullin.commercial@gmail.com ou au 0373600099
On a hâte de vous voir enflammer la piste (de bowling) !
À très vite au Bull’in Charolais ! .
Bull’in Charolais Vitry-en-Charollais 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 60 00 99 bullin.commercial@gmail.com
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English : Olympiades des entreprises 2026
L’événement Olympiades des entreprises 2026 Vitry-en-Charollais a été mis à jour le 2026-08-08 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III