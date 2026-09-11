Informations pratiques

Vitry-en-Charollais

Olympiades des entreprises 2026

Bull’in Charolais Vitry-en-Charollais Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le vendredi 11 septembre 2026 dès 19h30, c’est le retour des olympiades des entreprises au Bull’in Charolais !

Le concept ?

Formez votre dream team de 3 personnes (collègues, clients, potes…) et venez défendre les couleurs de votre entreprise dans une série d’épreuves

Une partie de bowling ;

Une session de laser game ;

Une activité surprise (on garde un peu de mystère…).

L’équipe qui fait exploser les scores repart avec le titre de championne !

Et il y aura 3 équipes gagnantes, alors tout le monde a sa chance !

Les récompenses

1ère équipe 3 menus buffet piste

2ème équipe 3 parties de bowling

3ème équipe 3 parties de laser game

ATTENTION

Places limitées, inscription avant le 8 septembre 2026

Tarif 60€ par équipe

Pizzas à 10€ (au lieu de 12€)

Pour vous inscrire, rien de plus simple

Par e-mail à bullin.commercial@gmail.com ou au 0373600099

On a hâte de vous voir enflammer la piste (de bowling) !

À très vite au Bull’in Charolais ! .

Bull’in Charolais Vitry-en-Charollais 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 60 00 99 bullin.commercial@gmail.com

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English : Olympiades des entreprises 2026

L’événement Olympiades des entreprises 2026 Vitry-en-Charollais a été mis à jour le 2026-08-08 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III