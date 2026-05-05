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Olympiades du Printemps, Plaine de Jeux Géraudière Santos Dumont, Nantes

Olympiades du Printemps, Plaine de Jeux Géraudière Santos Dumont, Nantes

Olympiades du Printemps, Plaine de Jeux Géraudière Santos Dumont, Nantes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Plaine de Jeux Géraudière Santos Dumont

Adresse : Rue Santos Dumont, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : gratuit

Olympiades du Printemps Samedi 23 mai, 14h00 Plaine de Jeux Géraudière Santos Dumont Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

OLYMPIADES DU PRINTEMPS
SAMEDI 23 MAI 2026 – 14H-17H
LA GÉRAUDIÈRE – ARRÊT SANTOS DUMONT

Les Kaps – colocataires à projets solidaires – de l’association Afev vous invitent à participer à des jeux sportifs pour les jeunes de 8 à 14 ans ! Parents bienvenus.
Venez vous amuser toute l’après midi avec des défis sportifs et surtout ludiques pour remporter des surprises !

Prévoir une tenue sportive – bouteille d’eau – casquette

Plaine de Jeux Géraudière Santos Dumont Rue Santos Dumont, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 56 80 81 30 »}]
Tu as entre 8 et 14 ans ? Participe à des jeux sportifs pour gagner des défis et des surprises ! jeux sportifs – enfants – adolescents

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