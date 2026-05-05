Olympiades du Printemps, Plaine de Jeux Géraudière Santos Dumont, Nantes

Olympiades du Printemps Samedi 23 mai, 14h00 Plaine de Jeux Géraudière Santos Dumont Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

OLYMPIADES DU PRINTEMPS

SAMEDI 23 MAI 2026 – 14H-17H

LA GÉRAUDIÈRE – ARRÊT SANTOS DUMONT

Les Kaps – colocataires à projets solidaires – de l’association Afev vous invitent à participer à des jeux sportifs pour les jeunes de 8 à 14 ans ! Parents bienvenus.

Venez vous amuser toute l’après midi avec des défis sportifs et surtout ludiques pour remporter des surprises !

Prévoir une tenue sportive – bouteille d’eau – casquette

Plaine de Jeux Géraudière Santos Dumont Rue Santos Dumont, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 56 80 81 30 »}]

Tu as entre 8 et 14 ans ? Participe à des jeux sportifs pour gagner des défis et des surprises ! jeux sportifs – enfants – adolescents