Olympiades du Rampeau St Laurent La Vallée Saint-Laurent-la-Vallée

Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne

« Les Amis du Foirail » ont décidé d’organiser le dimanche 3 Août les Olympiades du Rampeau dans le but de faire découvrir et partager ce jeu intergénérationnel à la fois traditionnel et d’une étonnante modernité.

programme pour 15 euros:

9h30: inscriptions avec café de bienvenue, découverte du jeu et entraînement

10h30: Lancement des olympiades

12h30: repas sous les platanes

14h00: Reprise des Olympiades et phases finales

17h00: Pot de clôture et remise des prix

Repas accompagnant: 13 euros

Lots à gagner, (200€ au 1er) inscriptions limitées à 160 joueurs

Pré-inscriptions: appels ou sms au 06 77 00 94 75 .

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 00 94 75

English : Olympiades du Rampeau St Laurent La Vallée

les Amis du Foirail » have decided to organize the « Olympiades du Rampeau » on Sunday August 3, with the aim of promoting and sharing this traditional yet surprisingly modern intergenerational game. Prizes to be won (200? to 1st place): to register, call 06 77 00 94 75

German : Olympiades du Rampeau St Laurent La Vallée

die « Amis du Foirail » haben beschlossen, am Sonntag, den 3. August, die Olympiade du Rampeau zu organisieren, um dieses generationenübergreifende Spiel, das sowohl traditionell als auch erstaunlich modern ist, zu entdecken und mit anderen zu teilen. Es gibt Preise zu gewinnen (200? für den 1. Platz): Anmeldungen unter 06 77 00 94 75

Italiano :

« Les Amis du Foirail » hanno deciso di organizzare le Olimpiadi di Rampeau domenica 3 agosto, con l’obiettivo di promuovere e condividere questo gioco intergenerazionale tradizionale ma sorprendentemente moderno. Premi in palio (200? al 1°): iscrizioni al numero 06 77 00 94 75

Espanol : Olympiades du Rampeau St Laurent La Vallée

« Les Amis du Foirail » han decidido organizar las Olimpiadas del Rampeau el domingo 3 de agosto, con el objetivo de promover y compartir este juego intergeneracional tradicional pero sorprendentemente moderno. Premios en juego, (200? al 1º): inscripción en el 06 77 00 94 75

