Informations pratiques

Taussac

Olympiades du Ranch du Barrez

ZA Bel Air Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Les Olympiades reviennent à nouveau clôturer cette saison estivale !

Par équipe de 2, venez relever différents défis et essayer de marquer le maximum de points afin de l’emporter.

Les équipes ne sont pas obligées d’être formées à l’avance, il est possible de s’inscrire seul. 30 .

ZA Bel Air Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 20 01

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English :

L’événement Olympiades du Ranch du Barrez Taussac a été mis à jour le 2026-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)