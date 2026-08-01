Olympiades du Ranch du Barrez Taussac
dimanche 30 août 2026 · Taussac
Informations pratiques
Taussac
Olympiades du Ranch du Barrez
ZA Bel Air Taussac Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Les Olympiades reviennent à nouveau clôturer cette saison estivale !
Par équipe de 2, venez relever différents défis et essayer de marquer le maximum de points afin de l’emporter.
Les équipes ne sont pas obligées d’être formées à l’avance, il est possible de s’inscrire seul. 30 .
ZA Bel Air Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 20 01
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English :
L’événement Olympiades du Ranch du Barrez Taussac a été mis à jour le 2026-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)