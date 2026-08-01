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AGENDA · Taussac

Olympiades du Ranch du Barrez Taussac

dimanche 30 août 2026 · Taussac

Olympiades du Ranch du Barrez Taussac

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
ZA Bel Air
Ville
12600 Taussac
Département
Aveyron
Tarif
30 Tarif de base plein tarif

Taussac

Olympiades du Ranch du Barrez

ZA Bel Air Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Les Olympiades reviennent à nouveau clôturer cette saison estivale !
Par équipe de 2, venez relever différents défis et essayer de marquer le maximum de points afin de l’emporter.
Les équipes ne sont pas obligées d’être formées à l’avance, il est possible de s’inscrire seul. 30  .

ZA Bel Air Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 20 01 

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English :

L’événement Olympiades du Ranch du Barrez Taussac a été mis à jour le 2026-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)