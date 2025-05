Olympiades en Canoë Kayak – Laval, 21 juin 2025 13:30, Laval.

Les Olympiades du Canoë-Kayak arrivent !

Le club de Canoë-Kayak de Laval vous donne rendez-vous pour une journée sportive, fun et conviviale autour du canoë-kayak !

Que vous soyez débutant ou expert, venez relever le défi et représenter votre équipe dans une ambiance festive !

Date Samedi 21 juin

Lieu Club de Canoë Kayak 181 rue de la Filature à LAVAL

Heure de 13h30 à 17h00

Au programme

Épreuves par équipe

Défis chronométrés

Animations pour petits et grands

Remise de lots et pot de l’amitié !

Inscriptions ouvertes via le QR Code .

181 Rue de la Filature

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 82 08 82 46 cklaval@hotmail.com

English :

The Canoe-Kayak Olympics are here!

The Laval Canoe-Kayak Club invites you to join us for a fun-filled day of canoeing and kayaking!

Whether you’re a beginner or an expert, come and take up the challenge and represent your team in a festive atmosphere!

German :

Die Kanu-Olympiade steht vor der Tür!

Der Kanu-Kajak-Club von Laval lädt Sie zu einem sportlichen, lustigen und geselligen Tag rund um den Kanusport ein!

Ob Sie Anfänger oder Experte sind, nehmen Sie die Herausforderung an und vertreten Sie Ihr Team in einer festlichen Atmosphäre!

Italiano :

Le Olimpiadi di canoa-kayak sono arrivate!

Il Laval Canoe-Kayak Club vi aspetta per una giornata divertente e amichevole di canoa e kayak!

Che siate principianti o esperti, venite a raccogliere la sfida e a rappresentare la vostra squadra in un’atmosfera di festa!

Espanol :

¡Ya están aquí las Olimpiadas de Canoa-Kayak!

El Club de Piragüismo y Kayak Laval te espera para una jornada divertida y amistosa de piragüismo y kayak

Tanto si eres principiante como experto, ¡ven, acepta el reto y representa a tu equipo en un ambiente festivo!

L’événement Olympiades en Canoë Kayak Laval a été mis à jour le 2025-05-26 par LAVAL TOURISME