Olympiades Familiales Bouzonville

Olympiades Familiales Bouzonville lundi 14 juillet 2025.

Olympiades Familiales

Terrain d’aéromodélisme route de Sarrelouis Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

Seconde édition des Olympiades organisée en partenariat avec Les Ailes de la Nied. 12 épreuves ludiques et sportives sont proposées aux participants. C’est également l’occasion de découvrir l’aéromodélisme. Equipe de 2 à 6 personnes.Tout public

Terrain d’aéromodélisme route de Sarrelouis Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

English :

Second edition of the Olympiads organized in partnership with Les Ailes de la Nied. 12 fun and sporting events are on offer. It’s also an opportunity to discover aeromodelling. Teams of 2 to 6 people.

German :

Zweite Ausgabe der Olympiade, die in Partnerschaft mit Les Ailes de la Nied organisiert wird. den Teilnehmern werden 12 spielerische und sportliche Prüfungen angeboten. Dies ist auch eine Gelegenheit, den Modellflugsport zu entdecken. Teams von 2 bis 6 Personen.

Italiano :

Seconda edizione delle Olimpiadi organizzate in collaborazione con Les Ailes de la Nied. sono previsti 12 eventi ludici e sportivi. È anche un’occasione per scoprire l’aeromodellismo. Squadre da 2 a 6 persone.

Espanol :

Segunda edición de las Olimpiadas organizadas en colaboración con Les Ailes de la Nied. se proponen 12 pruebas lúdicas y deportivas. También es una oportunidad para descubrir el aeromodelismo. Equipos de 2 a 6 personas.

L’événement Olympiades Familiales Bouzonville a été mis à jour le 2025-07-10 par TROIS FRONTIERES TOURISME