Olympiades familiales Bouzonville

Gratuit

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

Jeux, défis rigolos, bonne humeur et esprit d’équipe vous attendent lors de cet après-midi placé sous le signe de la convivialité !

Ouvert à tous dès 2 participants par équipe

Initiation gratuite à l'aéromodélisme

English :

Games, fun challenges, good humour and team spirit await you on this convivial afternoon!

Open to all, from 2 participants per team

Free introduction to model aircraft

German :

Spiele, lustige Herausforderungen, gute Laune und Teamgeist erwarten Sie an diesem Nachmittag, der ganz im Zeichen der Geselligkeit steht!

Offen für alle ab 2 Teilnehmern pro Team

Kostenlose Einführung in den Modellflugsport

Italiano :

Giochi, sfide divertenti, buon umore e spirito di squadra vi aspettano in questo pomeriggio all’insegna del divertimento!

Aperto a tutti, a partire da 2 partecipanti per squadra

Introduzione gratuita all’aeromodellismo

Espanol :

Juegos, retos divertidos, buen humor y espíritu de equipo te esperan en esta tarde llena de diversión

Abierto a todos, a partir de 2 participantes por equipo

Introducción gratuita al aeromodelismo

