Olympiades familiales Saint-Vincent-de-Tyrosse

Olympiades familiales Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse 2026-03-28

Olympiades familiales Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 28 mars 2026.

Olympiades familiales

Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Venez en famille, entre amis pour défier les autres équipes !
Venez en famille, entre amis pour défier les autres équipes !
Au programme Jeux d’équipe, jeux de stratégie, quiz, etc.
Sur place buvette et barbe à papa.
Entrée olympiade 6€ par personne (foulard, crêpe et un soft)
Repas du soir 12€ par personne
Journée complète à 15€   .

Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine   ape.des.arenes.de.tyrosse@gmail.com

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English : Olympiades familiales

Bring your family and friends to challenge the other teams!

L’événement Olympiades familiales Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS

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