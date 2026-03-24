Olympiades familiales

Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez en famille, entre amis pour défier les autres équipes !

Venez en famille, entre amis pour défier les autres équipes !

Au programme Jeux d’équipe, jeux de stratégie, quiz, etc.

Sur place buvette et barbe à papa.

Entrée olympiade 6€ par personne (foulard, crêpe et un soft)

Repas du soir 12€ par personne

Journée complète à 15€ .

Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine ape.des.arenes.de.tyrosse@gmail.com

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English : Olympiades familiales

Bring your family and friends to challenge the other teams!

L’événement Olympiades familiales Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS