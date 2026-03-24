Olympiades familiales Saint-Vincent-de-Tyrosse
Olympiades familiales Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 28 mars 2026.
Olympiades familiales
Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez en famille, entre amis pour défier les autres équipes !
Venez en famille, entre amis pour défier les autres équipes !
Au programme Jeux d’équipe, jeux de stratégie, quiz, etc.
Sur place buvette et barbe à papa.
Entrée olympiade 6€ par personne (foulard, crêpe et un soft)
Repas du soir 12€ par personne
Journée complète à 15€ .
Salle du Clercq Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine ape.des.arenes.de.tyrosse@gmail.com
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English : Olympiades familiales
Bring your family and friends to challenge the other teams!
L’événement Olympiades familiales Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS
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