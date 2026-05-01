Olympiades football et pétanque City Stade Breistroff-la-Grande

Breistroff-la-Grande

Olympiades football et pétanque

City Stade 7 Route de Boler Breistroff-la-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez défiez vos amis au foot ou à la pétanque !

L’APE Montaigne de Breistroff-la-Grande organise ses olympiades, placées sous le signe du sport, du partage et de la bonne humeur ! Au programme, tournoi de football, tournoi de pétanque, jeux et petite restauration.

Inscrivez-vous en solo ou en équipe, et remportez la médaille !Tout public

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City Stade 7 Route de Boler Breistroff-la-Grande 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 05 33 montaigne.breistroff@gmail.com

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English :

Come and challenge your friends to a game of soccer or pétanque!

The APE Montaigne de Breistroff-la-Grande is organizing its Olympiads, with a focus on sport, sharing and fun! On the program: soccer tournament, pétanque tournament, games and snacks.

Register individually or as a team, and win a medal!

L’événement Olympiades football et pétanque Breistroff-la-Grande a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS