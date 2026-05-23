Le Nouvion-en-Thiérache

Olympiades

Avenue du Docteur Jacques Lemaire Le Nouvion-en-Thiérache Aisne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez défier en famille, entre amis ou entre collègues les autres équipes tout au long de la journée dans la bonne humeur et la convivialité. Le principal étant de s’amuser.

Venez défier en famille, entre amis ou entre collègues les autres équipes tout au long de la journée dans la bonne humeur et la convivialité. Le principal étant de s’amuser. .

Avenue du Docteur Jacques Lemaire Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 98 06 si.nouvion@wanadoo.fr

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English :

Come and challenge the other teams all day long, with family, friends or colleagues, in a friendly atmosphere. The main thing is to have fun.

L’événement Olympiades Le Nouvion-en-Thiérache a été mis à jour le 2026-05-23 par OT du Pays de Thiérache