Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 16:00:00

2025-06-07

Vos enfants ont l’âme bricoleuse et créative ? Cette journée 100% coopérative est pour eux !

Lors de cet événement, 12 enfants (garçons et filles) se retrouveront autour de 3 grandes épreuves Le pont le plus long, La machine infernale et Défis à la chaîne, imaginées par l’animateur Talmo.

Au fur et à mesure de leur progression, ils débloqueront des récompenses et des objets pour avancer dans leurs quêtes… Autant de challenges à relever en se creusant les méninges et en partageant un super moment entre amis !

10h-12h30 et 14h-16h30 pour les 8-12 ans Pass’temps, 5-7 rue Sainte Anne à Malestroit

Gratuit | sur réservation au 02 97 75 18 15 ou passtemps@malestroit.bzh .

Le Pass’Temps 5-7 rue Sainte-Anne

Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 18 15

