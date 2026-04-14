Olympiades parentales, MJC Jacou, Jacou

Olympiades parentales Samedi 30 mai, 10h00 MJC Jacou Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Pour fêter la fin de la semaine sans écran, la MJC Boby Lapointe invite vos enfants et vous à ses olympiades parentales le samedi 30 mai !

Retrouvez des jeux géants en extérieur, un escape game, ainsi qu’un stand de diagnostic et de réparation de vélos, et plein d’autres activités autour de ce thème de la déconnexion numérique. Un moment convivial pour fêter les beaux jours et se retrouver en famille.

MJC Jacou La Fabrique, Jacou Jacou 34830 Hérault Occitanie

A l’occasion de la fin de la semaine sans écran, la MJC invite à diverses activités autour du sport, de la culture et de la mobilité.