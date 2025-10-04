Olympiades séniors Place de Joinville Paris

Olympiades séniors Place de Joinville Paris samedi 4 octobre 2025.

Les Olympiades séniors se dérouleront le 4 octobre 2025, de 14h à 17h, sur la Place de Joinville dans le 19ᵉ arrondissement.

L’entrée est libre et l’événement est ouvert à tous, les séniors intéressés par la découverte de jeux adaptés et la mise en situation dans des activités ludiques.

Plusieurs partenaires participeront à cette journée, notamment la Fondation Maison des Champs, l’Ehpad Alice Guy, Sensations Inclusives, l’Accorderie Paris 19, les Rhiz’homes et la résidence Gautier-Wendelen, offrant ainsi un large éventail de structures pour s’informer, échanger et se divertir.

Les participants pourront profiter des stands pour tester des jeux adaptés et explorer des expériences favorisant le lien intergénérationnel et le bien-être des séniors.

La Mairie du 19ᵉ arrondissement invite les séniors à une après-midi festive et conviviale autour des jeux adaptés et du lien intergénérationnel.

Cet événement est l’occasion de découvrir de nouvelles activités, de partager des moments de plaisir et de rencontrer des structures dédiées au bien-être des séniors.

Le samedi 04 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 200 personnes

Public adultes. A partir de 60 ans.

Place de Joinville Place de Joinville 75019 Paris

