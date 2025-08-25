Olympiades Sportives de Aid’Aisne Saint-Quentin

2 Rue de Baudreuil Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-08-25 14:00:00

fin : 2025-08-25 17:00:00

2025-08-25

Rejoignez nous le 25 août de 14h à 17h aux Champs Elysées de Saint-Quentin pour participer à des activités sportives et ludiques !

Evènement ouvert à tous, inscription obligatoire auprès de Carline au 03.23.06.12.64 / c.plantard@aid-aisne.fr

Tenue décontractée et baskets recommandées.

2 Rue de Baudreuil Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 12 64 c.plantard@aid-aisne.fr

