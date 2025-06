Olympiades sportives de Gannat Gannat 23 juin 2025 18:00

Allier

Olympiades sportives de Gannat Champ de Foire Salle de gym du Bouzol Stade Maurice Nul Gannat Allier

Début : 2025-06-23 18:00:00

fin : 2025-06-24 21:00:00

2025-06-23

2025-06-24

2025-06-25

2025-06-26

2025-06-27

À la fin juin, Gannat vibre avec ses Olympiades au complexe omnisports rue Jules Bertin : tournois sportifs et ludiques en équipes dès 15 ans, matchs retransmis en direct, ambiance conviviale et gratuite. Inscription ouverte pour tous.

Champ de Foire Salle de gym du Bouzol Stade Maurice Nul

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50 mairie@xn--villegannat-pf3f.fr

English :

At the end of June, Gannat comes alive with its Olympiades at the omnisports complex on rue Jules Bertin: sports and fun tournaments for teams aged 15 and over, matches broadcast live, and a free, friendly atmosphere. Registration open to all.

German :

Ende Juni findet in Gannat die Olympiade im Sportkomplex Rue Jules Bertin statt: Sport- und Spielturniere für Mannschaften ab 15 Jahren, live übertragene Spiele, gesellige Atmosphäre und kostenlos. Die Anmeldung ist für alle offen.

Italiano :

Alla fine di giugno, Gannat si anima con le Olimpiadi presso il complesso sportivo di rue Jules Bertin: tornei sportivi e ludici per squadre dai 15 anni in su, partite trasmesse in diretta e un’atmosfera libera e amichevole. Iscrizioni aperte a tutti.

Espanol :

A finales de junio, Gannat se anima con sus Olimpiadas en el polideportivo de la rue Jules Bertin: torneos deportivos y lúdicos para equipos a partir de 15 años, partidos retransmitidos en directo y un ambiente amistoso y gratuito. Inscripción abierta a todos.

