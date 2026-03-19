Olympiades : Sports insolites, 15 avril 2026 Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Le temps d’une après-midi, venez tester 11 sports insolites inspirés des Jeux Olympiques, accessibles à tous les âges : boccia, céci-judo, BMX, basket fauteuil, pickleball, archery tag, disco golf ou encore laser corde… sans oublier des espaces dédiés aux plus petits comme le parcours motricité ou le babyball.

En parallèle, de nombreuses animations complètent la journée : vélo smoothie, stands de sensibilisation (Croix Rouge, lutte contre les violences sexistes et sexuelles), kermesse, atelier de personnalisation de gourdes et une exposition sur les femmes dans le sport.

Un évènement gratuit, ludique et inclusif pour bouger, découvrir et partager un moment convivial le 15 avril de 13h30 à 17h.

Une après-midi festive et sportive pour découvrir des disciplines originales et s’amuser en famille, gratuitement.

Le mercredi 15 avril 2026

de 13h30 à 17h00

gratuit

Venez librement entre 13h30 et 17h

Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T16:30:00+02:00

fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T13:30:00+02:00_2026-04-15T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



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