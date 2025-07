Olympique de Marseille Saison 2025 2026 Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Du mois d’août 2025 au mois de juin 2026

Dates et horaires non définitifs Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-08-02 20:00:00

fin : 2026-04-26

2025-08-02 2025-08-09 2025-08-23 2025-09-14 2025-09-21 2025-10-19 2025-10-29 2025-11-09 2025-11-30 2025-12-14 2026-01-04 2026-01-25 2026-02-15 2026-03-01 2026-03-15 2026-03-22 2026-04-12 2026-04-26 2026-05-16

Les grands rendez-vous de l’Olympique de Marseille se passent à l’Orange Vélodrome !

De passage dans la cité phocéenne ou marseillais en quête d’une expérience incontournable de la ville ?



Nous vous recommandons d’aller vivre un match au cœur du volcan marseillais où l’ambiance unique et la ferveur des supporters marseillais créent une expérience inoubliable.



Rejoignez le peuple bleu et blanc ! .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Olympique de Marseille’s major events take place at the Orange Vélodrome!

German :

Die großen Spiele von Olympique Marseille finden im Orange Vélodrome statt!

Italiano :

Tutti i principali eventi dell’Olympique de Marseille si svolgono all’Orange Vélodrome!

Espanol :

Todos los grandes acontecimientos del Olympique de Marsella se celebran en el Orange Vélodrome

