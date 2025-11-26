OM STADIUM TOUR – ORANGE VELODROME Marseille

OM STADIUM TOUR Début : 2025-11-26 à 16:30. Tarif : – euros.

OM STADIUM TOUR 2025. Billet daté valable pour 1 personne sur la date de votre choix. Billet valable 1 seule fois pour l’ensemble de la journée.Les coulisses de l’Orange Vélodrome vous ouvrent leurs portes.Plongez au cœur de l’histoire de l’Olympique de Marseille, son mythe, sa légende.À travers un parcours libre, vous allez découvrir un lieu unique, jalonné de nombreuses anecdotes, d’histoires incroyables et de contenus originaux. Cette expérience inédite vous fera accéder au vestiaire, au bord pelouse et à de nombreux lieux en exclusivité.Dernière entrée à 17h Accès en porte 18 Gratuit pour les moins de 3 ans.Billet à retirer gratuitement au guichet le jour de votre visite.

ORANGE VELODROME 3 BD MICHELET 13008 Marseille 13