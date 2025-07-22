Omâ ou les privilèges de la patate à la Gare à coulisses Eurre
Omâ ou les privilèges de la patate à la Gare à coulisses Eurre vendredi 12 décembre 2025.
Omâ ou les privilèges de la patate à la Gare à coulisses
256 avenue de Judee Eurre Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
(pour les adhérents, demandeur emploi, RSA, intermittent, étudiant, enfant de moins de 18 ans.)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Par la Cie Bolbol. Omâ ou les privilèges de la patate. SOLO DE CIRQUE ET DE BAVARDISES. C‘est une rencontre autofictive d‘une grand-mère allemande et d‘une grand-mère iranienne.
.
256 avenue de Judee Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
By Cie Bolbol. Omâ or the privileges of the potato. CIRCUS SOLO AND CHATTER. A self-fictional encounter between a German grandmother and an Iranian grandmother.
German :
Von der Cie Bolbol. Omâ oder die Privilegien der Kartoffel. SOLO AUS ZIRKUS UND PLAUDEREIEN. Es ist eine autofiktive Begegnung einer deutschen und einer iranischen Großmutter.
Italiano :
Da Cie Bolbol. Omâ o i privilegi della patata. UN CIRCO E UN ASSOLO DI CHIACCHIERE. Un incontro auto-fiction tra una nonna tedesca e una nonna iraniana.
Espanol :
Por Cie Bolbol. Omâ o los privilegios de la patata. UN CIRCO Y UN SOLO PARLANCHÍN. Un encuentro autoficcional entre una abuela alemana y una abuela iraní.
L’événement Omâ ou les privilèges de la patate à la Gare à coulisses Eurre a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme