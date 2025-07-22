Omâ ou les privilèges de la patate à la Gare à coulisses

256 avenue de Judee Eurre Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

(pour les adhérents, demandeur emploi, RSA, intermittent, étudiant, enfant de moins de 18 ans.)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Par la Cie Bolbol. Omâ ou les privilèges de la patate. SOLO DE CIRQUE ET DE BAVARDISES. C‘est une rencontre autofictive d‘une grand-mère allemande et d‘une grand-mère iranienne.

.

256 avenue de Judee Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

English :

By Cie Bolbol. Omâ or the privileges of the potato. CIRCUS SOLO AND CHATTER. A self-fictional encounter between a German grandmother and an Iranian grandmother.

German :

Von der Cie Bolbol. Omâ oder die Privilegien der Kartoffel. SOLO AUS ZIRKUS UND PLAUDEREIEN. Es ist eine autofiktive Begegnung einer deutschen und einer iranischen Großmutter.

Italiano :

Da Cie Bolbol. Omâ o i privilegi della patata. UN CIRCO E UN ASSOLO DI CHIACCHIERE. Un incontro auto-fiction tra una nonna tedesca e una nonna iraniana.

Espanol :

Por Cie Bolbol. Omâ o los privilegios de la patata. UN CIRCO Y UN SOLO PARLANCHÍN. Un encuentro autoficcional entre una abuela alemana y una abuela iraní.

L’événement Omâ ou les privilèges de la patate à la Gare à coulisses Eurre a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme