Saint-Laurent-sur-Mer

Omaha Beach et ses héros

Esplanade du Monument Signal Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visite commentée de la plage d’Omaha Beach.

Visite commentée de la plage d’Omaha Beach qui a connu le 6 juin 1944 le débarquement américain. Cette plage aussi nommée Omaha la sanglante est l’un des tragiques théâtres de la bataille de Normandie où de nombreux soldats ont marqué l’Histoire par leur héroïsme.

Réservation obligatoire. .

Esplanade du Monument Signal Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Omaha Beach et ses héros

Guided tour of Omaha Beach.

L’événement Omaha Beach et ses héros Saint-Laurent-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Isigny-Omaha