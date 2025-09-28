Omamori Taiko – concert de tambours japonais Square des Epinettes PARIS

Omamori Taiko – concert de tambours japonais Square des Epinettes PARIS dimanche 28 septembre 2025.

Omamori Taiko est une compagnie qui souhaite faire découvrir l’art des tambours japonais qu’on appelle le wadaiko et mettre en avant sa beauté, sa puissance, son énergie et sa poésie. Pour la deuxième année consécutive, nous souhaitons proposer, grâce à Kiosques en fête, des concerts de taiko au public parisien et ainsi partager nos créations originales. www.omamoritaiko.com

Omamori Taiko donne un concert de taiko pour les Kiosques en fête

Le dimanche 28 septembre 2025

de 15h30 à 16h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T18:30:00+02:00

fin : 2025-09-28T19:45:00+02:00

Date(s) : 2025-09-28T15:30:00+02:00_2025-09-28T16:45:00+02:00

Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 PARIS

https://www.omamoritaiko.com/