Omar El Ouaer Trio ‘Musk’ JASS CLUB PARIS Paris

Portée par un piano au discours clair et inventif, elle s’appuie sur une section rythmique réactive, attentive au souffle collectif et aux variations de l’instant. L’énergie circule, les formes se transforment, et chaque morceau devient un espace de jeu et de liberté, invitant le public à une écoute active et immersive.

Omar El Ouaer / piano

Chris Jennings / contrebasse

Guillem Flouzat / batterie

La musique du trio explore un jazz contemporain vivant et ouvert, où écriture et improvisation s’entremêlent avec naturel !

Le mercredi 11 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris



