Omar El Ouaer Trio ‘Musk’ JASS CLUB PARIS Paris
Omar El Ouaer Trio ‘Musk’ JASS CLUB PARIS Paris mercredi 11 mars 2026.
Portée par un piano au discours clair et inventif, elle s’appuie sur une section rythmique réactive, attentive au souffle collectif et aux variations de l’instant. L’énergie circule, les formes se transforment, et chaque morceau devient un espace de jeu et de liberté, invitant le public à une écoute active et immersive.
Omar El Ouaer / piano
Chris Jennings / contrebasse
Guillem Flouzat / batterie
La musique du trio explore un jazz contemporain vivant et ouvert, où écriture et improvisation s’entremêlent avec naturel !
Le mercredi 11 mars 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 11 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013
