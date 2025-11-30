OMAR MEFTAH – THEATRE DES 3 CLES – PARIS Paris

OMAR MEFTAH Début : 2025-11-30 à 17:30. Tarif : – euros.

OMAR MEFTAH dans Putain de PolitesseUn autostoppeur, une valise, et le poids des mots. Omar Meftah, humoriste et très souvent poète, vous propose de découvrir sa nouvelle création. Ce spectacle est une ode à l’amitié, un voyage qui vous emmène à la rencontre de toutes vos émotions. Parce qu’entre nous, se dire les choses quand c’est trop tard, c’est terrible, putain de politesse, tu nais, on fait un discours, tu meurs, on fait un discours et au milieu on oublie de se causer. Alors causons ! Embarquez pour ce voyage où finesse et drôlerie sont au rendez-vous pour faire passer un message plein d’espoir. Durée : 1H15

THEATRE DES 3 CLES – PARIS 35 RUE SEDAINE 75011 Paris 75