Omar New Morning Paris
Omar New Morning Paris vendredi 17 avril 2026.
Il est indéniablement l’un des maîtres et précurseurs du mouvement new-soul, et soul-prophète en son pays, l’Angleterre. Ce mélomane hors du commun (ayant collaboré sur son dernier album avec Stevie Wonder, Estelle, Common et Angie Stone !) au charisme exceptionnel vous fera voyager à coup sûr dans un univers où le groove réchauffe les corps et les coeurs.
Une voix d’or, suave, ensorcelante… Omar, le King of Soul !
Le samedi 18 avril 2026
de 19h30 à 22h00
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h30 à 22h00
payant
30,80 euros.
Tout public.
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
https://www.newmorning.com/20260417-6449-omar.html#billetterie
