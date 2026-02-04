Omar New Morning Paris

Il est indéniablement l’un des maîtres et précurseurs du mouvement new-soul, et soul-prophète en son pays, l’Angleterre. Ce mélomane hors du commun (ayant collaboré sur son dernier album avec Stevie Wonder, Estelle, Common et Angie Stone !) au charisme exceptionnel vous fera voyager à coup sûr dans un univers où le groove réchauffe les corps et les coeurs.

Une voix d’or, suave, ensorcelante… Omar, le King of Soul !

Le samedi 18 avril 2026

de 19h30 à 22h00

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h30 à 22h00

payant

30,80 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00;2026-04-18T19:30:00+02:00_2026-04-18T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260417-6449-omar.html#billetterie



Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire

