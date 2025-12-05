OMAR PERRY AND ERM – LA CORDO Romans Sur Isere

vendredi 5 décembre 2025.

OMAR PERRY AND ERM Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Une soirée entre transmission, énergie roots et groove envoûtant.Fils du légendaire Lee Scratch Perry, Omar Perry perpétue l’héritage du reggae-dub tout en affirmant une identité artistique singulière. Avec le groupe ERM, il propose un vibrant hommage à son père à travers un live puissant et habité.? Si vous aimez : Max Romeo, Horace Andy, la folie dub et l’héritage spirituelBilletterie sur place dès 19h30. Une majoration de 2€ s’applique sur le tarif sur place (hors tarif adhérent·e).Bar et restauration sur place dès 19h.Ouverture des portes de la salle à 20h.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26