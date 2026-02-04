Omar Youssef Souleimane à Cognac Villa François 1er Cognac

Omar Youssef Souleimane à Cognac

Villa François 1er 121 boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

2026-03-02 18:00:00

fin : 2026-03-02 18:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Écrivain, poète et journaliste franco-syrien, Omar Youssef Souleimane fuit l’islamisme de son pays et trouve refuge en France en 2012.

Villa François 1er 121 boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

French-Syrian writer, poet and journalist Omar Youssef Souleimane fled Islamism in his country and found refuge in France in 2012.

