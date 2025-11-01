Ombre Espace culturel Boris Vian Les Ulis

Ombre 5 et 6 mai 2026 Espace culturel Boris Vian Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T10:00:00 – 2026-05-05T11:00:00

Fin : 2026-05-06T15:00:00 – 2026-05-06T16:00:00

Ce spectacle est un conte sur les pertes d’élan, les petits arrêts de la vie. Il retrace l’histoire d’un unique personnage à travers ses pensées, ses doutes et ses errances.

Plume est une jeune fille pleine de rêves. Elle sait qu’un jour elle décollera, elle s’envolera ! Elle quittera le sol pour rejoindre les airs ! Mais au fil de sa vie, de petits cailloux se glissent ici ou là et créent de la discorde, des poids qui la ramènent toujours au sol. Comment s’élever, quitter la terre dans ces conditions ? Prêter attention à ces petits cailloux ne la ralentirait-il pas davantage ?

Elle est capable de continuer bien sûr ! Mais que deviennent ces cailloux ? Doit-elle prendre le temps de s’en occuper au risque de perdre de vue ses rêves ?

Espace culturel Boris Vian 1 Rue du Morvan, 91940 Les Ulis Les Ulis 91940 Périgord Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « akanladeriv@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.akanladeriv.com/ »}]

A Kan la Deriv’ – Directeur artistique: Anthony Diaz scolaire enfance

Gaëlle Courtois