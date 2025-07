Ombrée Soleil Créé ton tableau de laine Combrée Médiathèque de Combrée Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Créé ton tableau de laine Combrée Médiathèque de Combrée Ombrée d’Anjou jeudi 14 août 2025.

Ombrée Soleil Créé ton tableau de laine Combrée

Médiathèque de Combrée 3 Rue de l’Hôtel de Ville Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 10:00:00

fin : 2025-08-14 12:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Activité Créé ton tableau de laine proposée à la médiathèque de Combrée, le 14 août 2025.

Pour sa 8ème édition, le programme « Ombrée Soleil » sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives « bol d’oxygène », animations culturelles « bain de lecture », spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.

Jeu et création avec des fils de laine (3-6 ans)

Inscription obligatoire 10 places.

Gratuit .

Médiathèque de Combrée 3 Rue de l’Hôtel de Ville Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

English :

Create your own woolen picture activity at the Combrée media library, on August 14, 2025.

German :

Aktivität Erstelle dein Wollbild, die am 14. August 2025 in der Mediathek von Combrée angeboten wird.

Italiano :

Attività di creazione di quadri di lana presso la biblioteca multimediale Combrée il 14 agosto 2025.

Espanol :

Actividad « Crea tu propio cuadro de lana » en la biblioteca multimedia Combrée el 14 de agosto de 2025.

L’événement Ombrée Soleil Créé ton tableau de laine Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de tourisme Anjou bleu